Besondere Motivation zieht der Slowene dabei auch aus dem Sieg im dramatischen Finale 2022 – und dem Empfang danach in Leipzig. "Man hat gesehen, was es dieser Stadt bedeutet und wie diese Stadt den Verein mittlerweile liebt", sagt Kampl mit Blick auf den Empfang auf dem Marktplatz und die lange Fahrt im offenen Bus zum Fanfest. "Es war außergewöhnlich. Dafür lohnt es sich, alles auf dem Platz zu geben."

Gegner ist aber ausgerechnet Eintracht Frankfurt – und damit so etwas wie der Angstgegner der Leipziger. In 15 Spielen konnte RB nur viermal gewinnen. Der Leipziger 2:1 -Sieg in diesem Jahr durchbrach eine lange Serie von zuvor sieben Aufeinandertreffen ohne RBL-Sieg. "Wir wissen, wie gut Frankfurt ist", erklärt Kampl: "Wir müssen gut verteidigen, gut stehen im Mannschaftverbund". Denn: "Frankfurt weiß auch, wie man Finals spielt. Sie haben erst letztes Jahr die Europa League gewonnen."

Gibt es dann auch einen Pokaljubel wie im Vorjahr, als Kampl das Getränk des Hauptsponsors in den Pokal kippte und dafür einen echten Shitstorm abbekam? "Ich würde es wieder machen, auch wenn die Reaktionen danach heftig waren", sagt Kampl und erklärt: "Ich wollte niemand vor den Kopf stoßen. Das war in dem Moment pure Emotion. Jede andere Mannschaft kippt da was von ihrem Sponsor rein. Mir war in dem Moment nicht bewusst, was das für ein Ausmaß hat."