Schiedsrichterin Miriam Schwermer aus Ballenstedt leitet am 9. Mai das DFB-Pokalfinale der Fußballerinnen zwischen Meister FC Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg in Köln. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag (25. April 2024) mit. Der 29 Jahre alten Unparteiischen assistieren Katrin Rafalski und Katharina Kruse.

Die "Auserwählte" freute sich "wahnsinnig". Sie werde sich bestmöglich vorbereiten, die tolle Atmosphäre "an diesem besonderen Tag" aber einfach nur genießen. "Ein Pokalfinale im vollen Stadion ist ein absolutes Highlight für jede Schiedsrichterin im deutschen Frauenfußball. Als ich vor fast 20 Jahren als Schiedsrichterin angefangen habe, war daran nicht im Ansatz zu denken", so Schwermer.

Schwermer hat in ihrer Karriere bereits 18 DFB-Pokalspiele der Fußballerinnen geleitet. In dieser Saison war sie bei zwei Spielen im Einsatz, unter anderem beim Achtelfinale des VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen (5:0). Seit 2014 ist sie in der Bundesliga aktiv. In der aktuellen Saison kam sie auch in der Regionalliga Nordost der Männer bereits acht Mal als Schiedsrichterin zum Einsatz.