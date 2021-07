Bundesliga-Aufsteiger Carl Zeiss Jena trifft im DFB-Pokal auf Regionalligist TSV Jahn Calden. Das ergab die Auslosung der ersten Hauptrunde am Dienstag (13. Juli). Die ehemalige Nationalspielerin Doris Fitschen zog die Lose in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main.



Auf Reisen gehen auch die Zweitliga-Frauen von RB Leipzig, die ebenfalls auf einen Vertreter aus der Regionalliga - und zwar den ATS Buntentor aus Bremen treffen. RB-Trainerin Katja Greulich sprach von einer "spannenden Herausforderungen" gegen einen unterklassigen Gegner, der "natürlich auch diese erste Runde überstehen möchte."