Jubel beim Magdeburger FFC, die Regionalliga-Fußballerinnen stehen nach einem 3:1 gegen die SpVg Berghofen (Regionalliga West) in der 2. Runde des DFB-Pokals.

Nach dem Wechsel hatten die Magdeburgerinnen alles im Griff, in der 81. Minute wurde es jedoch noch einmal spannend. Nach kurzer Beratung zwischen Schiedsrichterin Irina Stremel und ihrer Assistentin gab’s Elfmeter. Corinna Dubbel ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte zum 1:2-Anschluss für Berghofen. Vier Minuten später war aber alles wieder im Lot, die Gastgeberinnen stellten den alten Abstand wieder her. Stephanie Träbert vollendete zum 3:1. Den Vorsprung ließen sich die Magdeburgerinnen nicht mehr nehmen und warten nun auf ihren Gegner in der nächsten Pokalrunde.