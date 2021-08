Die Bundesliga-Frauen vom FC Carl Zeiss Jena müssen in der zweiten Runde des DFB-Pokals an den Bodensee. Die Thüringerinnen, die am vergangenen Sonntag beim Bundesligaauftakt mit 0:3 gegen Bayer Leverkusen verloren hatten, treten beim Regionalligisten Hegauer FV an. Das ergab die Auslosung am Montag.

Die Frauen von RB Leipzig haben dagegen ein härteres Los erwischt. Der Zweitligist empfängt zu Hause das Bundesliga-Team von Bayer Leverkusen. "Mit Leverkusen können wir uns auf einen attraktiven Gegner freuen, der sich in dieser Saison in der ersten Bundesliga viel vorgenommen hat. Auch wenn wir nicht als Favorit in die Partie gehen werden, versuchen wir natürlich alles, in die nächste Runde einzuziehen. Denn wir glauben an uns und setzen uns keine Limits", sagte RBL-Trainerin Katja Greulich. Die Werkself war am Sonntag mit einem 2:1-Erfolg in die Bundesliga-Saison gestartet. An den DFB-Pokal dürfte Bayer jedoch nicht die besten Erinnerungen haben, denn im Vorjahr war bereits in der zweiten Runde gegen den 1. FC Köln Schluss.