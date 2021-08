DFB-Pokal (F) RB Leipzig spaziert in die nächste Runde

RB Leipzig steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Beim Regionalligisten ATS Buntentor Bremen setzte sich die Mannschaft von Trainerin Katja Greulich am Sonntag (22.08.) souverän mit 10:0 (5:0) durch.

Zur Spielerin des Spiels avancierte Maria Cristina Lange, die vier Tore zum Erfolg beisteuerte. Vor rund 100 Zuschauern präsentierte sich ihre Sturm-Partnerin Marlene Müller ebenfalls treffsicher. So konnte sich die 20-Jährige dreifach in die Torschützinnen-Liste des ambitionierten Zweitligisten eintragen. Die weiteren Treffer erzielten Emily Reißmann, Louise Ringsing und Jenny Hipp.

Auf wen RB Leipzig in der zweiten Runde trifft, entscheidet sich am 30. August. Dann findet die Auslosung in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main statt.