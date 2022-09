Carl Zeiss Jena hatte beim Regionalligisten Borussia Bocholt einige Mühe, konnte sich aber am Ende mit 2:1 (1:0) durchsetzen und steht in der nächsten Runde.



In einem verteilten Spiel hatten beide Mannschaften ihre Chancen. Denise Landmann brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, nach dem Seitenwechsel baute Tina Kremlitschka (62.) den Vorsprung aus. Alina Angerer brachte die Gastgeberinnen in der 72. Minute ins Spiel zurück. In der Schlussphase versuchte Bocholt, den Ausgleich zu erzielen, doch die Thüringerinnen brachten den knappen Vorsprung über die Ziellinie.