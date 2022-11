Die Fußballerinnen von RB Leipzig stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das Team von Trainer Saban Uzun, derzeit Tabellenführer in der 2. Bundesliga, gewann am Samstag (19.11.2022) überraschend gegen die in der Bundesliga bis dato noch ungeschlagenen Gäste von Eintracht Frankfurt mit 2:1 (0:1).