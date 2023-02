In Jena empfängt der Zweitliga-Elfte die Bundesliga-Fünften aus Freiburg. Das Team aus dem Breisgau ist klarer Favorit. Doch beim SC warnt Trainerin Theresa Merk vor dem FCC, der seit Anfang Februar mit Christian Kucharz einen neuen Trainer hat: "Jena ist mit dem neuen Trainer ein kleines Überraschungspaket. Alles, was in der Hinrunde passiert ist, kann man nicht mehr so richtig werten." Merk sagt, sie habe in den vergangenen Tagen Jena intensiv analysiert, "allerdings ist in so einem Pokalspiel immer alles möglich. Wir sind aber bestmöglich vorbereitet."

Jena-Jubel nach dem Sieg in Sand. Bildrechte: IMAGO / Eibner