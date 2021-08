Nunmehr duellieren sich seine ehemaligen Klubs am Sonnabend (7. August) im Bruno-Plache-Stadion in der ersten Runde im DFB-Pokal. Lok Leipzig kontra Bayer Leverkusen, eine schwierige Aufgabe für den Regionalligisten, bei dem der heutige Co-Trainer von Dynamo Dresden von 2013 bis 2019 als Coach an der Linie stand.