In diesem Zusammenhang bittet der Verein seine Fans um die Einhaltung der Vorgaben im Rahmen des Hygienekonzeptes. So muss im gesamten Stadion ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der nur auf dem Sitzplatz abgenommen werden darf.

Der FCM und Oberbürgermeister Lutz Trümper hatten sogar auf bis zu 7.500 Fans im Stadion gehofft. Vergangenen Samstag hatte es vor 2.500 Zuschauern einen Testlauf für das Konzept gegen den VfL Wolfsburg gegeben. Sozial- und Innenministerium setzten die Grenze niedriger an, machten aber Hoffnung, dass solche Zahlen bald möglich sind. "Sollten die Erfahrungen aus diesem Spiel auch weiterhin positiv ausfallen, kommt eine weitere Erhöhung für das erste Pflichtspiel in Betracht", sagte ein Sprecher des Sozialministeriums. Auch Magdeburgs Manager Mario Kallnik hofft mit Blick auf den Ligastart am 20. September auf noch mehr Fans. "Wir leben von den Zuschauern in der 3. Liga." Selbst 7.500 Fans würden aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten langfristig nicht reichen.