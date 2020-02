Ein Gänsehaut-Interview gab Lukas Kwasniok, der das Elfmeterschießen alleine und regungslos auf einem Plastikstuhl verfolgte. Er erinnerte in den Minuten nach dem Triumph daran, dass "er bei seiner vorherigen Trainerstation eine sehr schwere Zeit erlebt habe" und bedankte sich bei Vorgänger Dirk Lottner: "Das wird man hier so schnell nicht vergessen. Das war heute ein typischer Fight, am Ende hatten wir auch Glück. Ich möchte mich bei meinem Vorgänger bedanken, ohne ihn wären wir nicht hier." Kwasniok, der zunächst Jena gerettet und dann nach nur einem Punkt aus zehn Drittliga-Spielen an den Kernbergen beurlaubt worden war, feierte sein Debüt als Saarbrücken-Trainer. Eines, bei dem an spürte, dass die vielen Niederlagen mit Jena an seiner Seele nagten.

Lukas Kwasniok Bildrechte: imago images/Jan Huebner