Der Deutsche Fußball-Bund hat am Donnerstag die exakten Termine der Erstrunden-Partien im DFB-Pokal bekannt gegeben. Am Freitag tritt kein mitteldeutsches Team an, rund geht es dann ab Samstag. Dann kommt es auch zum Duell zwischen Wacker Nordhausen und Erzgebirge Aue. Das brisante Wiedersehen von RB Leipzig beim VfL Osnabrück wird erst am Sonntag angepfiffen. Am Montag erwartet der Hallesche FC Bundesligist VfL Wolfsburg. Zum Abschluss kommt live in der ARD die Partie Energie Cottbus gegen Bayern München.