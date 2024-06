Insgesamt 76 Millionen Euro schüttet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in diesem Jahr an Prämien im DFB-Pokal aus. Das teilte der Verband am Samstag (15. Juni 2024) mit. Der Verteilerschlüssel wurde von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG beschlossen. 1,7 Millionen fließen dabei in den Frauen-Wettbewerb, die restlichen 74,2 Millionen Euro werden bei den Männern ausgeschüttet.

Prämien pro Club und Runde

1. Runde: 5.000 € (Frauen) / 209.453 € (Männer)

2. Runde: 7.500 € / 418.906 €

3. Runde: 10.000 € / 837.813 €

Viertelfinale: 70.000 € / 1.675.625 €

Halbfinale: 80.000 € / 3.351.250 €

Verlierer Finale: 100.000 € / 2.880.000 €

Pokalsieger: 150.000 € / 4.320.000 €

Steigerung bei den Frauen auf das Doppelte

Trotz der riesigen Lücke zwischen Männern und Frauen sind Letztere glücklich über die Entwicklung der Prämien in ihrem Wettbewerb. Im Vergleich zur Vorsaison ergibt sich eine Steigerung bei den Prämien um fast 100 Prozent.

"Aus dem Schulterschluss zwischen DFB und Vereinen zum Ausbau der Zentralvermarktung des Wettbewerbs ist eine Verdopplung der Ausschüttungssumme entstanden – das ist ein starkes und wichtiges Zeichen. Die steigende Aufmerksamkeit für den Frauenfußball im Allgemeinen und den DFB-Pokal der Frauen im Besonderen drückt sich nun auch in der Ausschüttungssumme aus. Wir sind auf dem richtigen Weg", erklärte Sabine Mammitzsch, die DFB-Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball.

Sechs Teams aus Mitteldeutschland im Pokal der Männer dabei

Bei den Männern waren aus mitteldeutscher Sicht Bundesligist RB Leipzig und der Zweitligist 1. FC Magdeburg vorqualifiziert. Dynamo Dresden schaffte es über den vierten Platz in der 3. Liga in den zweiten Lostopf, wo sich auch Erzgebirge Aue (über den Sachsenpokal), der Hallesche FC (FSA-Pokal-Sieger) und Carl Zeiss Jena (Thüringenpokalsieger) wiederfanden. Besonders für die Regionalligisten HFC und FCC wäre ein Sieg in Runde eins nicht nur eine dicke Überraschung, sondern auch ein echter Geldsegen.

Los geht die Jagd auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen vom 16. bis 19. August. Der amtierende Champion steigt aber wegen des am gleichen Wochenende ausgetragenen Supercups erst Ende August in den Pokal ein und wird dann bei Carl Zeiss Jena zu Gast sein (live im ZDF). Das Finale steigt am 24. Mai im Berliner Olympiastadion.