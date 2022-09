Mit den Hanseaten gibt es somit ein Wiedersehen im Pokal. 2018/2019 gewannen die Sachsen das Halbfinale in Hamburg mit 3:1 Yussuf Poulsen (12.) brachte RB in Führung, ehe Vasilije Janjicic mit einem Eigentor das 2:1 für die Leipziger erzielte. Den Schlusspunkt nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich des HSV durch Bakery Jatta (24.) setzte Emil Forsberg (72.). In der ersten Runde schaltete RB den Viertligisten Teutonia Ottensen im eigenen Stadion mit 8:0 aus.

Die zweite Runde wird am 18. und 19. Oktober ausgespielt. Anschließend legt der Pokal wegen der nahenden WM in Katar eine Pause ein: Das Achtelfinale und alle folgende Runden bis zum Endspiel am 3. Juni 2023 in Berlin finden im kommenden Jahr statt.