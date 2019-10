RB Leipzig hat sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Frust so richtig von der Seele geschossen. Bei Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg feierte die Elf von Julian Nagelsmann am Mittwoch einen in der Höhe fast sensationellen 6:1-Erfolg und zog in das Pokal-Achtelfinale ein. Die Sachsen fügten dem Team des ehemaligen Salzburger Trainers Oliver Glasner die erste Saisonpleite überhaupt bei. Zudem hatte Wolfsburg in der Bundesliga erst neun Gegentore kassiert. Besonders in der zweiten Hälfte trumpfte RB auf.