April 2014: Der 17-jährige Lukas Klostermann im Gespräch mit seinem damaligen Trainer Peter Neururer. Bildrechte: imago images/Schwörer Pressefoto

"Für mich persönlich ist es natürlich ein besonderes Spiel", sagte der 24-Jährige am Sonntag dem MDR. Klostermann hatte vor beinah sieben Jahren – im März 2014 – unter Trainer Peter Neururer noch als 17-Jähriger sein Profidebüt beim VfL gegeben und war wenige Monate später zum damaligen Bochumer Zweitliga-Konkurrenten nach Leipzig gewechselt. In allen vier bisherigen Duellen mit dem VfL zwischen 2014 und 2016 im Bundesliga-Unterhaus hatte RBL jeweils die Oberhand behalten. Lukas Klostermann war dreimal mit von der Partie und saß einmal 90 Minuten auf der Bank.



In dieser Saison haben sich die aktuell auf Rang zwei liegenden Bochumer unter Cheftrainer Thomas Reis in der Zweitliga-Spitzengruppe festgesetzt und machen sich trotz des jüngsten Rückschlages (1:2-Niederlage am Sonntag gegen Karlsruhe) weiter berechtigte Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Bundesliga nach mittlerweile elfjähriger Abstinenz.