Wie man sich eindrucksvoll revanchiert, haben die Leipziger bereits im vergangenen Oktober gegen den VfL Wolfsburg gezeigt. Zwischen den beiden Partien in Bundesliga und Pokal lagen damals nur elf Tage, fußballerisch aber Welten: Dem etwas frustrierenden 1:1 im eigenen Stadion folgte ein furioses 6:1 in Wolfsburg. Eine derartige Wandlung ist diesmal weniger wahrscheinlich. Denn das lassen der Gegner und auch die eigene Personallage eher nicht zu.

Apropos Transfer: Am letzten Transfer-Tag hatte RB Leipzig ja auf sein Defensivproblem zumindest mit der Leihe von Angelino reagiert. Gut möglich, dass der Linksverteidiger von Manchester City bereits gegen Frankfurt in der Startelf steht. "Manchmal werfe ich Spieler auch einfach rein", sagte Nagelsmann am Montag: "Angelino kommt von einem der besten Trainer der Welt." Nagelsmann hatte am Samstag gegen Gladbach bereits Dani Olmo kurzfristig ins kalte Wasser geworfen. Der Mittelfeldspieler konnte bei seinem 21-Minuten-Einsatz durchaus überzeugen und ist auch für Dienstag eine Option.