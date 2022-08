"Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze." Das bekannte und bereits vielfach zitierte Sprichwort gilt auch für die Erstrunden-Partie zwischen RB Leipzig und Teutonia Ottensen. Nachdem das als Ausweichort gewählte Paul-Greifzu-Stadion in Dessau aufgrund einer Verseuchung des Rasens nicht genutzt werden kann, trägt der Regionalligist aus Hamburg sein "Heimspiel" nun in der etwa 400 Kilometer entfernten Red Bull Arena in Leipzig aus. Ein Umstand, der für Teutonia-Coach David Bergner aber nebenrangig ist.

Absagen von St. Pauli und dem HSV "kein tolles Zeichen"

"Es ist völlig egal, ob es rein sportlich besser oder schlechter für uns ist. Wir sind glücklich, dass wir dieses Spiel am Dienstag machen dürfen", sagte der 48-Jährige im Talk mit "Sport im Osten" am Mittwoch (24.08.2022). Ottensen hätte als Regionalligist eigentlich Heimrecht gegen den Titelverteidiger im DFB-Pokal gehabt. Das eigene Stadion durfte aufgrund des Kunstrasens aber nicht genutzt werden. Die Zweitligisten FC St. Pauli und der Hamburger SV wollten ihre Arenen nicht für ein Spiel gegen RB Leipzig zur Verfügung stellen. Diese Gründe habe man als "Mieter" des Stadions zwar akzeptieren müssen, für eine so "große und weltoffene Stadt mit zwei wünderschönen Stadien wie Hamburg" sei es aber "kein tolles Zeichen", meinte Bergner, der zum Ende der vergangenen Saison vom ZFC Meuselwitz nach Hamburg gewechselt war. Nach dem Klassenerhalt mit dem ZFC Meuselwitz in der Regionalliga Nordost schloss sich David Bergner Teutonia Ottensen an. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Bergner lobt Zusammenarbeit mit RB Leipzig

Nach der Verseuchung des Rasens in Dessau hatten sich die Klubs und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schließlich am Mittwoch auf eine Sonderregelung des Heimrechttausches geeinigt. "In der Kürze der Zeit hatten wir gar keine andere Wahl. Wir sind informiert worden, dass man in Dessau auf keinen Fall spielen kann", erläuterte Bergner die sich "seit vorgestern überschlagenen Ereignisse". Darüber hinaus lobte er die Zusammenarbeit mit dem Kontrahenten. "RB Leipzig hat sich am Ende gut gekümmert. Ich persönlich finde es großartig, dass der Verein uns so unterstützt und dem Spiel einen würdigen Rahmen gibt."

Stadionsuche für Ottensen "nicht angenehm"

Zudem sei es "am Ende des Tages egal", ob die Partie in Dessau oder Leipzig stattfindet, machte Bergner deutlich. "Wir wollen es genießen und den Zuschauern ein gutes Spiel bieten." Grundsätzlich brauche es aber Lösungen, damit solche Situationen in Zukunft mit weniger Aufwand verbunden sind. Vor allem für die kleineren Verein ist solch ein Prozedur, wie sie Ottensen durchmachen musste, "nicht angenehm". Es brauche daher "leichtere Voraussetzungen", ein solches Spiel zu stemmen, etwa die Austragung auf Kunstrasenplätzen, was in anderen Ländern bereits gängige Praxis ist, sagte Bergner.