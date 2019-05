Drei dicke Bayern-Chancen unmittelbar vor der Pause

Danach hatte der Deutsche Meister das Geschehen im Griff. Leipzig knabberte am Rückstand. Der wäre um ein Haar fast noch höher ausgefallen: Kingsley Coman wurde gegen eine weit aufgerückte RB-Defensive steil geschickt, umkurvte Gulacsi, aber beim Abschluss verhinderte der im Vollsprint zurückgelaufene Ibrahima Konaté (43.). Eine Minute später konnte Leipzig eine Hereingabe nur mit Ach und Krach klären. Und auch RB-Verteidiger Mats Hummels kam noch einmal zum Zuge, scheiterte aber aus Nahdistanz an Gulacsi. Nach gutem Beginn kam RB durch das Gegentor aus dem Tritt - und konnte am Ende froh sein, dass es nur 0:1 stand. RB-Kapitän Willi Orban (li.) und Thomas Müller Bildrechte: dpa

Offenes Visier in der zweiten Hälfte

Lief die erste Hälfte noch lange unter "angezogene Handbremse", so änderte sich das mit dem Anpfiff zur zweiten. Beide Teams legten nun ihre Zurückhaltung ab. Die Sachsen hatten den Ausgleich gleich zweimal auf dem Fuß: So scheiterte Emil Forsberg nach einem Steilpass von Konaté frei vor Neuer. Der Schwede hatte sich die Kugel einen Hauch zu weit vorgelegt, aber dennoch musste der Nationaltorhüter Kopf und Kragen riskieren und rettete mit Hand und Fuß - Neuer als "Krake" (48.). Emil Forsberg scheitert an Manuel Neuer, das war einer der Knackpunkte im Spiel. Bildrechte: imago images / Contrast

Neun Minuten später setzte sich der bis dahin unauffällige Timo Werner halblinks durch, seinen Diagonalschuss kratzte Nationalelf-Kollege Niklas Süle von der Linie. Die Bayern verlegten sich keineswegs nur auf die Defensive. Drei Chancen in drei Minuten gab es (62.-64.): Mats Hummels scheiterte per 19-Meter-Schuss an Gulacsi, Thiago konnte einen Kopfball-Abpraller nicht verwerten und Müller verzog aus 18 Metern. Mit Wechseln versuchten beide Trainer noch einmal für Impulse zu sorgen. Rangnick verordnete höheres Pressing. Bayern-Verteidiger Niklas Süle (re.) verhindert den Ausgleich von Timo Werner Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Coman und Lewandowski sorgten für die Entscheidung