Zunächst das Leipziger Stadtduell Chemie gegen Rasenballsport. Tradition gegen Moderne. Handarbeit gegen Geld. Demuth gegen Rangnick. Oberliga gegen Bundesliga. Am liebsten im Alfred-Kunze-Sportpark!

Und schon ist er wieder da: Pascal Köpke würde sein erstes Pflichtspiel für die Berliner ausgerechnet im Erzgebirgsstadion bestreiten. Da, wo er weiß, wo die Tore stehen. Und Hertha scheitert ja gerne mal schon in den ersten Runden. Das Finale daheim erreichte die Profi-Mannschaft jedenfalls noch nie.

Nach dem Triumph im Europacup der Pokalsieger 1974 sorgte der 1. FCM auch in der sonst lange trüben Nachwendezeit einmal für mächtig Furore: Als das Team von Trainer Eberhard Vogel im November 2000 Bayern München aus dem Pokal kegelte. Beim 4:2 nach Elfmeterschießen erzielte der heutige Bayern-Sportdirektor Salihamidzic den 1:1-Ausgleich zur Verlängerung (79.). Wiedersehen würde Freude machen.

Ähnlich wie Hertha BSC scheitert auch der Hamburger SV gerne gegen Underdogs. Das Nordderby gab es im Pokal noch nie. In der Bundesliga trafen beide zuletzt 2008 aufeinander. Zeit für eine Neuauflage.

Fast schon ein Nachbarschaftsduell. Und eines mit Tradition. In der DDR-Oberliga gewann Energie gegen Dynamo in 14 Partien null Mal. In Liga 2 dagegen sind die Lausitzer knapp vorne. Eine volle Hütte wäre garantiert.