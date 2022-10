Symbolbild? HSV-Spieler Ludovit Reis nach der Pleite im Derby gegen den FC St. Pauli. Bildrechte: IMAGO/MIS

Blick in die Vergangenheit

Kurzes Historiengedöns: 1919 durch den Zusammenschluss von drei Vereinen gegründet, Bundesliga-Gründungsmitglied, zwei EC-Siege, sechs Mal Deutscher Meister, drei Mal Pokalsieger. So weit, so gut, so lang her.

Nun zur jüngeren Vergangenheit: Kaum zu glauben, aber seit über vier Jahren krebst der HSV nun schon in der 2. Bundesliga herum. Die Bilanz: drei Mal Platz 4 und im vergangenen Mai die verpatzte Relegation gegen Hertha BSC (1:0/0:2). Der "Lohn" dafür: Der HSV ist wohl der am meisten mit Häme überschüttete Klub in Deutschland.

2. Bundesliga 2022/23

Im fünften Anlauf soll nun endlich die Rückkehr in die Bundesliga gelingen. Eine tolle Serie von fünf Siegen in Folge katapultierte die Hamburger auch schon mal an Tabellenspitze. Doch danach lief es nicht mehr optimal: Es folgten ein 1:1 zu Hause gegen den K’lautern und letzten Freitag ein deftiges 0:3 im Derby beim FC St. Pauli. Noch nie hat der HSV so hoch gegen den Lokalrivalen verloren. Aktuell liegt der HSV auf Rang 3.

DFB-Pokal: HSV mit wechselhaften Leistungen