Am vergangenen Wochenende duellierten sich die beiden DFB-Pokalvertreter Lok und Jena im Bruno-Plache-Stadion.

Den Anfang des mitteldeutschen Pokal-Sextetts macht Dynamo Dresden am Freitagabend (6. August). Die Schwarz-Gelben treffen auf Zweitliga-Konkurrent SC Paderborn. Am Sonnabend (7. August) messen sich Zweitliga-Vertreter SV Sandhausen und Erstligist RB Leipzig, Regionalligist 1. FC Lok Leipzig bekommt mit Bundesligist Bayer Leverkusen einen ganz harten Brocken vorgesetzt. Schließlich hat Drittligist 1. FC Magdeburg den eine Etage höher spielenden FC St. Pauli zu Gast.



Am Sonntag (8. August) empfängt Loks Ligakonkurrent Carl Zeiss Jena mit dem 1. FC Köln ebenfalls einen Bundesligisten. Den Abschluss bildet Zweitligist FC Erzgebirge Aue, der am Montag (9. August) die schwere Reise zu Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt antreten muss.