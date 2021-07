David gegen Goliath oder Duelle großer Traditionsmannschaften machen den Reiz des DFB-Pokals aus - vor allem in den frühen Runden. Klar, dass die Fans solche Spiele am liebsten live im Stadion erleben wollen. Coronabedingt gibt es aktuell allerdings keine Gewissheit, ob, und wenn ja, wie viele Zuschauer in die Stadion können. Die aktuelle Corona-Schutz-Verordnung läuft in Sachsen beispielsweise bis zum 28. Juli. Änderungen im Anschluss sind durchaus denkbar. Mehr Klarheit könnten zwei Tagungen zum Thema Zuschauer-Rückkehr bringen: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) tagt in dieser, die Deutsche Fußball-Liga DFL in der kommenden Woche. Dennoch bleibt es dabei: Gesicherte Aussagen lassen sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht treffen.