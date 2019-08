Kurios: Die drei mitteldeutschen Vertreter in der 2. Runde des DFB-Pokals müssen alle am Mittwoch, den 30. Oktober, antreten. Die Ansetzungen gab der Deutsche Fußball-Bund am Freitag bekannt.

Ebenfalls am Mittwoch um 20:45 Uhr steigt das ARD-Live-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Marco Roses Borussia Mönchengladbach. Bereits am Dienstag ist Pokalverteidiger Bayern München zu Gast bei Zweitligist VfL Bochum (20:00 Uhr). Der 1. FC Union Berlin tritt am Dienstag um 20:30 Uhr bei Bundesliga-Konkurrent SC Freiburg an.