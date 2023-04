Das ist ein Hammer. Elf Monate nach dem ersten großen Titelgewinn der Leipziger Klub-Geschichte, trifft die Mannschaft von Marco Rose im Halbfinale der diesjährigen Auflage des DFB-Pokals wieder auf den SC Freiburg. Losfee Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat den Leipzigern gemeinsam mit Ziehungsleiter Thomas Hitzlsperger (DFB-Botschafter für Vielfalt) das erste Auswärtsspiel in dieser Pokal-Saison beschert. Die Auslosung fand im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und wurde live in der Sportschau übertragen.