Fußball | DFB-Pokal Feier und Ehrung für RB Leipzigs Pokalhelden

Hauptinhalt

Am Tag nach RB Leipzigs Triumph im DFB-Pokal war und ist in Leipzig Feiern angesagt. Die Mannschaft wurde auf dem rappelvollen Marktplatz von tausenden Fans empfangen und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Danach ging es im Doppelstockbus und im Schritttempo zur Festwiese am ehemaligen Zentralstadion.