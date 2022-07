Dresden: Dynamo hält sich vor der Pressekonferenz am Mittwoch noch bedeckt. Man wolle Trainer Markus Anfang die entsprechenden Personalinfos überlassen. Indizien lieferte aber das Mannschaftstraining am Dienstag. Ex-Kapitän Yannick Stark kehrte nach einer Sprunggelenksverletzung ebenso wieder ins Teamtraining zurück wie Mittelfeldmann Paul Will nach überstandenem Muskelfaserriss. Im Rehatraining befinden sich weiter Luca Herrmann und Jongmin Seo, im Aufbautraining nach Kniebeschwerden Panagiotis Vlachodimos.

Aue: Ein Trio fehlt den Veilchen auf jeden Fall: Kapitän und Torwart Martin Männel fällt mit einem Meniskusschaden länger auch, ist aber immerhin wieder in der Reha. Linksaußen Omar Sijaric ist erkrankt. Rechtsaußen Antonio Jonjic fehlt wegen Corona. Nicht zum Kader in Freiburg gehörte Routinier Philipp Riese (32). Bei ihm kann sich der Klub derzeit eher eine Arbeit in Nachwuchsleistungszentrum als ein Einsatz bei den Profis vorstellen. So äußerte sich Trainer Timo Rost. Noch nicht entschieden ist der Transfer von Boris Tashchy, der Angreifer absolvierte gerade ein Probetraining beim FCE.