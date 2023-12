Titz: "Haben uns belohnt"

Das Training am Montag für den FCM war winterlich: Die Spieler kickten schon, da wurde noch der Rasen geräumt. Christian Titz nahm es mit einem Lächeln. Seine dick eingepackten Profis gewöhnten sich bereits an die Kälte, die auch beim Pokalspiel auf sie zukommen wird. Die Stimmung war dennoch gut. Kein Wunder, nach zwei Befreiungsschlägen in der Liga zuletzt. Sorgenfalten sollten Titz dagegen die Ausfälle bereiten: Neben den Langzeitverletzten muss Luca Schuler passen, hinter Herbert Bockhorn steht wegen einer Erkältung ein Fragezeichen. Was dem Coach hingegen Hoffnung macht: "Wir haben über die letzten Wochen sehr stabil gespielt und haben uns in den letzten beiden Spielen mit mehreren Toren belohnt." Pushen muss er seine Jungs nicht: "Ich glaube schon, dass die Spieler alle sehr motiviert sind und hier auf das Feld rausgehen wollen und jeder Einzelne das Spiel für sich erfolgreich gestalten möchte."

Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner

FCM gegen Fortuna: Eine Bilanz auf Augenhöhe

Historisch betrachtet waren die Partien zwischen dem FCM und der Fortuna immer eng. Acht Begegnungen gab es, jedes Team gewann dreimal, zweimal endeten die Spiele remis. Das Torverhältnis dabei: 11:10 aus Sicht der Magdeburger. Der letzte Sieg der Elbestädter datiert allerdings zurück ins Jahr 2008, damals in der Regionalliga Nord. Den letzten Vergleich verlor Magdeburg im Januar 2023 nach einem Gegentreffer von Shinta Appelkamp in der 84. Minute mit 2:3.

Düsseldorf kratzt an den Aufstiegsplätzen

Die Fortuna unter Coach Daniel Thioune will zurück in die Bundesliga. Daraus macht 95-Vorstand Klaus Allofs schon lange keinen Hehl. Und aktuell steht das Team aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt auf Platz vier und hat Schalke und Nürnberg in den letzten beiden Ligaspielen jeweils fünf Tore eingeschenkt. Insgesamt haben die Rheinländer 34 Treffer im Unterhaus geschossen, Spitzenwert. Neuzugang Vincent Vermeij hat sich mit einem Dreierpack gegen den FCN warm geschossen, Topscorer Christos Tzolis war bei der Gala in Franken nicht einmal dabei. Im letzten Pokalspiel gegen Unterhaching drehte Düsseldorf ein 0:2 am Ende in ein 6:3 nach Verlängerung. Zündet das Offensivfeuerwerk der Thioune-Elf aber nicht, gehen Spiele regelmäßig verloren, wie jüngst gegen Fürth oder Wiesbaden. Ein Ansatzpunkt für den FCM? Fragwürdig.

Magdeburger Aufwind mit Fragezeichen

Es bleibt das Problem der Elbestädter in dieser Saison: Fehler in der Defensive. Bei allem Lob für tolles Offensivspiel, hinten steht Magdeburg nicht sattelfest. Gegen Kaiserslautern hat der sonst so sichere Cristiano Piccini Terrence Boyd zu viel Luft gelassen, was zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte. Dennoch stärkte ihm Titz auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel den Rücken: "Er ist ein wichtiger Stabilisator." Bildrechte: IMAGO/Franziska Gora

Ausrutscher im Spielaufbau hatten nach tollem Start in die Spielzeit zu einer Negativserie geführt, die den FCM an den Rande der Abstiegszone geführt hat. Christian Titz fordert seit Saisonbeginn Stabilität in der Abwehr, eingestellt hat sie sich noch nicht. Bleibt die Hoffnung auf die breit aufgestellte Offensive, bei der auch Einwechselspieler immer wieder überzeugen. Doch planbar sei das nicht, meinte Christian Titz bereits nach dem Sieg gegen den FCK. Aber was ist im Pokal schon planbar?