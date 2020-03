Die meisten Landespokal-Wettbewerbe befinden sich auf der Zielgeraden. In Sachsen-Anhalt und Sachsen stehen nur noch die beiden Halbfinals aus, in Thüringen ist sogar nur ein Halbfinale offen. Die Endspiele sind also in Reichweite, seit 2016 gibt es dazu deutschlandweit den "Finaltag der Amateure". Am 23. Mai, unmittelbar vor dem DFB-Pokalfinale in Berlin, sollen den ganzen Tag über die regionalen Endspiele laufen. Die ARD plant das Geschehen in Live-Konferenzen zu übertragen.