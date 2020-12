Durch den Kantersieg von Paris Saint-Germain am Mittwoch (09.12.) gegen Basaksehir Istanbul ist klar, dass RB Leipzig die Gruppe H auf Platz zwei abschließen wird. Das bedeutet auch, dass die Elf von Julian Nagelsmann bei der Auslosung am Montag (14.12.) aus Topf zwei ins Rennen geht. In Top eins sind die Gruppensieger. Auf einen dieser Brocken trifft RB in der nächsten Runde.

Bei der Ziehung, die am Montag (14.12.) ab 12 Uhr in Nyon abgehalten wird, gelten einige Regeln. So können Mannschaften, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander gespielt haben, nicht aufeinander treffen. Auch für Vereine aus demselben nationalen Verband trifft das zu. Das bedeutet für RB Leipzig, dass der FC Bayern, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain als Achtelfinalgegner nicht in Frage kommen.