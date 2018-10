Celtic erreichte in der Saison 2003/2004 sein erstes europäisches Finale seit 33 Jahren gegen den FC Porto. Für den Titel im UEFA-Cup reicht es aber nicht: Celtics Paul Lambert, Jackie McNamara, Johan Mjälby, Henrik Larsson und Ulrik Lausen (v.l.) bekommen am Ende nur die Medaille für den zweiten Platz. Dafür sorgen die Fans für einen Wahnsinn: 100.000 (!) Celtic-Anhänger sind in Sevilla. Bildrechte: imago/Miguelez Sports