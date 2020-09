Volleyball-Supercup: Dresdner SC heiß auf den ersten Titel

Noch vor dem Saisonstart findet am 27. September der Volleyball-Supercup der Frauen zwischen dem Dresdner SC und dem SSC Palmberg Schwerin in der Margon Arena in Dresden statt. Der diesjährige DVV-Pokalsieger mit Trainer Alexander Waibl spielte bereits schon zweimal in einem Supercup. 2016 unterlag die Mannschaft der Allianz MTV Stuttgart mit 1:3, 2018 setzte sich der diesjährige Gegner aus Schwerin mit 3:1 gegen sie durch. Trotz fehlender Trainingsstunden – der DSC musste zwischenzeitlich in Quarantäne - soll in der kommenden Saison mindestens ein Titel her, am besten auch der Supercup am Sonntag.



"Ich glaube, wir haben schon alle richtig Lust auf den Supercup und auf ein Spiel, das eben natürlich nicht den gleichen Titel gibt wie jetzt eine Meisterschaft oder ein Pokalsieg, aber trotzdem ist es ein Titel", sagt Trainer Alexander Waibl.

Trainer Alexander Waibl (Dresdner SC) Bildrechte: imago images / Hentschel