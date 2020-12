Fußball-Drittligist Dynamo Dresden plant für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am 22. Dezember (20:45 Uhr) gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98 den symbolischen Verkauf von Eintrittskarten. "Wir wollen mit der Unterstützung von Dynamos Fanszene innerhalb von 14 Tagen symbolisch 30 000 Geistertickets im Dynamoland verkaufen. Darüber hinaus hat die 'Geisterticket-Aktion 2020' natürlich auch das Ziel, die gravierenden finanziellen Verluste für den Verein zumindest etwas aufzufangen", sagte SGD-Interimsgeschäftsführer Enrico Kabus am Dienstag in einer Mitteilung.