Es dürfte Heimspielatmosphäre herrschen, wenn Zweitligist Dynamo Dresden am Mittwochabend, 30. Oktober, um 20:45 Uhr zum mit großer Vorfreude erwarteten Zweitrundenduell des DFB-Pokals bei Hertha BSC im Berliner Olympiastadion antritt. Bereits über 19.200 Karten für die Auswärtsfans haben die Dresdner verkauft. Binnen einer knappen Stunde setzten die Schwarz-Gelben am Freitag ein von den Gastgebern zur Verfügung gestelltes Zusatzkontingent von mehr als 8.000 Tickets ab.



"Wir sind den Verantwortlichen von Hertha BSC sehr dankbar, dass sie uns unkompliziert aufgrund der großen Nachfrage unserer Anhänger ein viel höheres Kartenkontingent zur Verfügung gestellt haben, als dies sonst bei Auswärtsspielen üblich ist", wurde Dynamos Kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born in einer Pressemitteilung des Klubs zitiert.



Und zumindest aus Dresdner Sicht scheint der Hunger auf die besondere Partie noch lange nicht gestillt. Born ergänzte: "Wir stehen in Kontakt mit dem Gastgeber, um unsere Anhänger, die sich keine Karten sichern konnten, möglichst zeitnah über den weiteren Verlauf informieren zu können." Insgesamt verfügt die 2004 fertig renovierte Traditionsstätte, unter anderem Ort des WM-Finals 2006, über ein Fassungsvermögen von 74.649 Plätzen.