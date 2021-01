72.269 Geistertickets hat Dynamo Dresden mit seiner Aktion "30.000+ Geister für Dynamo" abgesetzt, welche an Käufer in 31 Länder geschickt wurden. Inklusive der Erlöse aus Versteigerungen von Tickets mit besonderen Seriennummern und dem Verkauf von Aktions-Sweatshirts hat die Sportgemeinschaft so mehr als 372.000 Euro umsetzen können. Nach Abzug der Kosten bleiben verbleiben etwa 270.000 Euro auf dem Konto der Schwarz-Gelben. Das teilte der Verein am Sontag mit.