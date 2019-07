Oberligist Dassendorf gab am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite bekannt, dass der Verein sein Heimrecht in der Erstrundenpartie im Zwickauer Stadion wahrnehmen will. "Wir fühlen uns sehr willkommen in Zwickau. Das wird das größte Spiel unserer Vereinsgeschichte", sagte Sportchef Jan Schönteich zum Umzug.

Grund für die Verlegung des Spielortes sei eine komplizierte Sicherheitslage am Pokalwochenende. Das heimische TuS-Stadion am Wendelweg ist zu klein, zudem gilt die Aufmerksamkeit der Polizei der brisanten Partie des VfB Lübeck gegen den FC St. Pauli am 11. August. Deshalb forderte der DFB, das Spiel in einem geeigneten Stadion der näheren Umgebung auszuspielen. In Zwickau wurde der Klub der Oberliga Hamburg schließlich fündig. Das Stadion des FSV Zwickau fasst 10.134 Zuschauer.