Ähnlich wie Broll sieht auch Löwe den Schlüssel in der eigenen Körperlichkeit: "Wir hatten von der Körpergröße eine Mannschaft auf dem Platz, wo Standards noch mal gefährlicher sind", so der 32-jährige Abwehrspieler, der mit 1,73 Metern auch zu den eher kleineren Kickern gehört.



Ärgerlich, so Morris Schröter, denn "wir wussten um die Stärke der St. Paulianer gerade bei Standards. Wir haben nun auch gerade gegen Schalke auch zwei Standardtore bekommen. Das ist ganz klar zu viel. Das ist eine Sache, auf die müssen wir ganz klar schauen." Broll moniert zudem die Schwäche, was das Herausspielen eigener Standardchancen betrifft: "Wir machen zwei Tore, haben in 120 Minuten aber nur zwei Ecken gehabt. Das spricht für sich, dass wir nicht so die Präzision nach vorne haben."