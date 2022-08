Fußball-Oberligist Einheit Wernigerode muss drei Pokalspiele auf Landesverbands- oder DFB-Ebene auf seinen Kapitän Danny Wersig verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wurde Wersig wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung vom DFB-Sportgericht gesperrt.