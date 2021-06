England feiert den Führungstreffer durch Raheem Sterling (li.). Bildrechte: imago images/PA Images

Deutschland hatte in der ersten Halbzeit über weite Strecken mehr vom Spiel. Timo Werner verpasste nach einer guten halben Stunde die Führung. Kurz vor der Pause rettete Mats Hummels in letzter Sekunde vor Harry Kane. Nach Wiederanpfiff standen beide Abwehrreihen zunächst sicher, ehe Raheem Sterling nach Vorlage von Jake Grealish zur Führung traf. Thomas Müller vergab in der 81. Minute freistehend die Chance zum Ausgleich. Kane machte kurz darauf per Kopf alles klar. England trifft im Viertelfinale am Samstag (3. Juli) auf die Ukraine oder Schweden.