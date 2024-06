Am elften Tag der Europameisterschaft in Deutschland hat Turnierdirektor Philipp Lahm dem Fanfest in Leipzig einen Besuch abgestattet. Bei einer Pressekonferenz, an der unter anderem auch Leipzigs Sportbürgermeister Heiko Rosenthal und Ex-Nationalspielerin und EM-Botschafterin Celia Sasic teilnahmen, stand er am Montag (24. Juni 2024) Rede und Antwort.