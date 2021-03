Fußball | Landespokal Entscheidung über Fortführung des Sachsenpokals vertagt

Die Hängepartie über die Fortführung des Sachsenpokals geht in die nächste Runde. Am Montagabend wurde in einer weiteren Videokonferenz des Sächsischen Fußball-Verbandes mit den noch 17 im Wettbewerb verbliebenen Vereinen keine Einigung erzielt.