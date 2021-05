Das Verbandsgericht des Fußball-Landesverbandes Sachsen-Anhalt hat die Landespokal-Regelung gekippt, wonach der Wettbewerb "eingefroren" wird und es ein "Qualifikation-Spiel" zwischen dem Halleschen FC und dem 1. FC Magdeburg gibt. Das Präsidium will das Spiel am Samstag (16 Uhr live bei "Sport im Osten" und in der SpiO-App) trotzdem stattfinden lassen, auch wenn der sportliche Wert völlig unklar ist und das Duell auch den Stempel "Freundschaftsspiel" aufgedrückt bekommen könnte. Jubeln wird am Samstag jedenfalls keiner.