eSports | FIFA eWorld Cup eSports: Umut Gültekin von RB Leipzig gewinnt FIFA-Weltmeisterschaft

Die deutsche Meisterschaft in FIFA 22 hat Umut Gültekin in diesem Jahr verpasst, doch jetzt ist dem deutschen eSport-Spieler der ganz große Wurf gelungen. In Kopenhagen sicherte er sich den WM-Titel und ein sattes Preisgeld.