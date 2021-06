Dänemarks Mannschaftsarzt Martin Boesen äußerte sich in einer Pressemitteilung des dänischen Fußballverbands zum dramatischen Kampf um das Leben von Christian Eriksen .

"Ich selbst bekam es nicht zu sehen, aber es wurde schnell klar, dass er nicht bei Bewusstsein war", wird Boesen in der Mitteilung zitiert: "Als wir dort ankamen, lag er auf der Seite und hatte Atmung und Puls. Ziemlich schnell änderte sich das Bild und dann begannen wir mit der lebensrettenden Herzbehandlung."

Der 29-jährige Eriksen war kurz vor der Halbzeitpause kollabiert. Inzwischen liegt der Profi von Inter Mailand in stabilem Zustand in einem Krankenhaus in Kopenhagen.