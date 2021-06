Oberligist Rot-Weiß Erfurt kündigte an, dass das "Hauptgebäude des Steigerwaldstadions" während der Partie in Regenbogenfarben leuchten werde. Das Eventmanagement des Dresdner Rudolf-Harbig-Stadions bestätigte auf MDR-Nachfrage, dass im Zuge des Public Viewings am Mittwochabend "eine kleinere Aktion" geplant sei. Die Sächsische Zeitung und das Onlineportal "Tag24" berichteten zuvor, dass das SGD-Stadion "im Rahmen der Möglichkeiten in Regenbogenfarben angestrahlt werden soll". Laut "Bild"-Zeitung beteiligen sich deutschlandweit mindestens 46 Stadionbetreiber und Klubs auf verschiedene Art und Weise an der Aktion.