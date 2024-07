Fußball | EURO 2024 Ralf Rangnick mit nächstem Coup in Leipzig?

01. Juli 2024, 12:08 Uhr

Am Dienstag (3. Juli 2024) kämpfen Österreich und die Türkei in Leipzig um das letzte Viertelfinal-Ticket. Das letzte EM-Spiel in der Messestadt ist zugleich die Rückkehr von Ralf Rangnick an seine alte Wirkungsstätte. Dort war er jahrelang umtriebig und hat die Hierarchie in der deutschen Fußball-Landschaft maßgeblich verändert. Nun will er auch mit dem ÖFB-Team Geschichte schreiben.