RB Leipzig trifft im Achtelfinale der Europa League auf Spartak Moskau. Das ergab die Auslosung am Freitag (25. Februar) im schweizerischen Nyon. Im Hinspiel am 10. März tritt RB zunächst vor heimischer Kulisse an. Das Rückspiel, eine Woche später, wird auf neutralem Boden ausgetragen. Das hatte die UEFA bereits vor der Auslosung aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine beschlossen. Wo dies genau sein wird, war zunächst offen. Auch, wie die weiteren Abläufe für die Festlegung des Spielortes sind.

Tedesco-Vergangenheit bei Spartak Moskau

Für RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco gibt es gegen Spartak ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. Der 36 Jahre alte Fußballlehrer trainierte von Oktober 2019 bis Ende Mai 2021 den russischen Rekordmeister. Bereits im Dezember 2020 kündigte er an, seinen zum Ende der Saison 2020/21 auslaufenden Vertrag bei Spartak aufgrund familiärer Gründe nicht zu verlängern. Zum Ende seiner Amtszeit führte er die Moskauer zur Vizemeisterschaft und damit auch ins internationale Geschäft.

Krieg in der Ukraine: "Hoffe, dass es eine Rückkehr zur Diplomatie gibt"

Noch am Donnerstag hatte Tedesco nach dem Sieg in der Zwischenrunde gegen Real Sociedad San Sebastian betont, sowohl sportlich als auch menschlich "zwei überragende Jahre" in Moskau erlebt zu haben. Nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine macht aber auch ihm die Situation zu schaffen. "Es sind viele Freundschaften entstanden, die immer noch Bestand haben. Ich hatte mir eine friedliche Lösung gewünscht, das ist jetzt passe. Ich hoffe dennoch, dass es eine Rückkehr zur Diplomatie gibt." Zwischen 2019 und 2021 stand Domenico Tedesco in 54 Partien für Spartak Moskau an der Seitenlinie. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Spartak Moskau ist der einzig verbliebene Vertreter aus Russland auf internationaler Bühne. Das Team von Paolo Vanoli ist derzeit Neunter in der russischen Premier Liga und schloss seine Europa-League-Gruppe mit dem SSC Neapel, Leicester City und Legia Warschau als Sieger ab.

Sieg in der Zwischenrunde gegen San Sebastian

RB hatte sich erst am Donnerstag dank eines 3:1-Erfolgs im Rückspiel gegen San Sebastian für das Achtelfinale qualifiziert. In der Champions League hatten die Sachsen die K.o.-Runde verpasst, dürfen als Gruppendritter und dem Sieg in der Zwischenrunde gegen San Sebastian aber weiter auf den ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte hoffen.