Nachdem RB Leipzig im Achtelfinale der Europa League nach der Disqualifikation von Spartak Moskau per Freilos in die nächste Runde einzog, steht nun der Gegner im Viertelfinale fest. Bei der Ziehung im schweizerischen Nyon am Freitag (18. März) wurde der Mannschaft von Domenico Tedesco Leverkusen-Bezwinger Atalanta Bergamo aus Italien zugelost. Das Viertelfinale wird am 7. und 14. April gespielt. Sollte RasenBallsport das Halbfinale erreichen, würde anschließend ein Vergleich gegen den Gewinner aus Sporting Braga/Glasgow Rangers anstehen.

RBL steht in der Europa League zum zweiten Mal nach 2018 in der Runde der letzten Acht. Damals war man unter Trainer Ralph Hasenhüttl an Olympique Marseille gescheitert. Dem 1:0 aus dem Hinspiel folgte ein 2:5 in Frankreich. In der folgenden Saison 2018/19 war man in der Gruppenphase ausgeschieden.