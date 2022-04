Bergamo liegt ganz im Norden von Italien in der Lombardei. Die 120.000-Einwohner-Stadt besitzt eine venezianische Stadtmauer, die seit 2017 zum Weltkulturerbe gehört. Bergamo ist lange vor allem für den Flughafen bekannt gewesen, der auf die Billigcharter setzte und auch Mailand im Namen trägt. Traurige Berühmtheit erlangte die Stadt zu Beginn der Corona-Phase 2020 als Hot Spot des Ausbruchs. Im Februar 2020 soll ein Champions-League-Spiel von Atalanta im Mailänder WM-Stadion gegen Valencia für die in den ersten Wochen weltweit höchste Sterberate gesorgt haben. 6.000 Menschen starben in der Provinz Bergamo. Mittlerweile haben Wissenschaftler diese These entkräftet, es habe schon unmittelbar zuvor viele Fälle in der Region gegeben.